الفالح: الاقتصاد العالمي والطلب على النفط قويان

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن الطلب العالمي على النفط مازال قويا وإنه لا يتوقع تأثيرا من توترات التجارة الأميركية الصينية.



وأبلغ الصحافيين في أبوظبي اليوم الاثنين "الاقتصاد العالمي قوي بما يكفي، لا يساورني قلق بالغ. إذا حدث تباطؤ، فسيكون فاترا وضحلا ووجيزا.



"العوامل الأساسية للطلب على #النفط قوية بما يكفي وسوق #النفط لن تتأثر. على صعيد المعروض، نحن متيقظون لأخذ الإجراء الملائم إذا تأثر الطلب".

وفي سياق متصل هبطت أسعار النفط 1%، اليوم الاثنين، وانخفض خام القياس العالمي مزيج #برنت دون 60 دولارا للبرميل بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفا في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.



وبلغت العقود الآجلة لبرنت 59.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 8:16 بتوقيت غرينتش، منخفضة 60 سنتا، أو ما يعادل 1%، عن سعر التسوية السابقة.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتا، بما يعادل 1.1%، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارا للبرميل.