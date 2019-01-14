النفط يهبط 1% دون 60 دولارا مع تراجع التجارة الصينية

هبطت #أسعار_النفط 1%، اليوم الاثنين، وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت دون 60 دولاراً للبرميل بعدما أظهرت بيانات صينية ضعفاً في واردات وصادرات أكبر بلد تجاري وثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.



وبلغت العقود الآجلة لخام #برنت 59.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 8:16 بتوقيت غرينتش، منخفضة 60 سنتا، أو ما يعادل 1%، عن سعر التسوية السابقة.



ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً، بما يعادل 1.1%، عن التسوية السابقة إلى 51 دولارا للبرميل.



وهبط إجمالي #الصادرات_الصينية 4.4%، في ديسمبر مقارنة مع السنة السابقة، مسجلاً أكبر هبوط شهري في عامين، وفقا لما أظهرته بيانات رسمية اليوم الاثنين. ويشير هذا إلى المزيد من التراجع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وانكمشت الواردات أيضا بنسبة 7.6%، مسجلة أكبر تراجع منذ يوليو 2016.



وعلى الرغم من بيانات التجارة الصينية الضعيفة، ظلت واردات البلاد النفطية قرب مستويات قياسية مرتفعة خلال ديسمبر عند 10.31 مليون برميل يوميا، متماسكة بذلك فوق مستوى الـ10 ملايين برميل يوميا للشهر الثاني على التوالي.



جاء هذا بفعل بناء مخزونات في المصافي المستقلة الصغيرة، التي تحاول الاستفادة من الحصص السنوية المخصصة لها.