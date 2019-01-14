دول بشرق المتوسط تنشئ منتدى للغاز مقره القاهرة

قالت وزارة البترول المصرية إن دولاً بشرق المتوسط اجتمعت اليوم الاثنين، واتفقت على إنشاء "منتدى غاز شرق المتوسط"، على أن يكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن وزراء الطاقة المجتمعين اليوم من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويأتي إنشاء المنتدى في إطار سعي #مصر للتحول لمركز إقليمي للطاقة في المنطقة.

وقالت وزارة البترول المصرية في البيان، إن من أهداف المنتدى العمل على إنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية.

وأضافت الوزارة أنه يمكن لأي من دول شرق المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز، أو دول العبور، الانضمام لعضوية المنتدى لاحقاً.