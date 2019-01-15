صحيفة: اليابان تستأنف استيراد النفط الإيراني هذا الشهر

أفادت صحيفة نيكاي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن تستأنف اليابان واردات النفط من إيران خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تعليقها بسبب العقوبات الأميركية.

ويأتي استئناف الواردات بعد حصول طوكيو على إعفاء من العقوبات الأميركية التي بدأ تطبيقها في نوفمبر الماضي.

وأوضح تقرير الصحيفة أن بعض البنوك اليابانية أبلغت العملاء باستئناف تعاملات شراء #النفط لفترة محدودة.

ومُنحت إعفاءات لأكبر مشتري النفط الإيراني - اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان وتركيا - بما يسمح لهم بشراء بعض الكميات لمدة 180 يوماً بدءاً من نوفمبر.