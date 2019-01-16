إدارة الطاقة:إنتاج أميركا النفطي سيقفز لـ13 مليون برميل

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، في أول توقعاتها لعام 2020، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع لأكثر من 12 مليون برميل يوميا في 2019، وإلى نحو 13 مليون برميل يوميا العام القادم.

وأشارت الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأميركية، في تقرير شهري، إلى أن إنتاج الخام الأميركي من المتوقع أن يقفز 1.14 مليون برميل يوميا إلى 12.07 مليون برميل يوميا في 2019، مع زيادة قدرها 790 ألف برميل يوميا في 2020 إلى 12.86 مليون برميل يوميا.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط الخام في العالم بفضل النفط الصخري، حيث اقترب إنتاجها من 11 مليون برميل يوميا في 2018، متجاوزا المستوى القياسي السنوي المسجل في عام 1970.

وقالت مديرة إدارة معلومات الطاقة ليندا كابوانو في تعليقات بعد نشر التوقعات "يتصدر النمو المطرد من الدول غير الأعضاء في أوبك، ومن بينها الولايات المتحدة، التوقعات للإنتاج العالمي من النفط الخام في 2020".

من جهة أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن يرتفع الطلب الأميركي على وقود الديزل ونواتج التقطير الأخرى 20 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا في 2019، وإلى 4.19 مليون برميل يوميا في 2020.

وأضافت الإدارة أن الطلب الأميركي على البنزين بلغ 9.29 مليون برميل يوميا في 2018، انخفاضا من 9.31 مليون برميل يوميا في تقديرات سابقة. ومن المتوقع أن يرتفع إلى 9.35 مليون برميل يوميا في 2019، ويتمسك بهذا المستوى في 2020.