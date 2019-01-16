النفط يرتفع مع آمال تحسن السوق وامتصاص التخمة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعدما قفزت بنحو 3% في الجلسة السابقة، في وقت بددت توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك قد تحسن العوامل الأساسية للسوق إثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت 60.83 دولار للبرميل، مرتفعة 19 سنتاً أو 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس عشرة سنتات أو 0.2%، مقارنة مع سعر التسوية السابقة عند 52.21 دولار للبرميل.

وقال جوناثان بارات مدير الاستثمار لدى "بروبيس سيكيوريتيز" في سيدني: "يبدو أن سوق النفط تتطلع إلى تخفيضات السعودية القوية للإمدادات والتحفيز الصيني النشط".

لكن مؤشرات على تنامي التباطؤ الاقتصادي في أماكن أخرى من العالم، مازالت تلقي بظلالها، حيث زادت توقعات الاقتصاد العالمي قتامة حين رفض المشرعون البريطانيون بالأغلبية أمس الثلاثاء، اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وتتلقى أسواق النفط دعماً من تخفيضات الإنتاج التي بدأت في أواخر العام الماضي، بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وهي منتج كبير غير عضو في المنظمة.