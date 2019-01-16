ضغوط على أسعار النفط.. ومخزونات أميركا تتراجع

انخفضت أسعار #النفط اليوم الأربعاء بعدما ارتفعت بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين جراء مخاوف متعلقة بالاقتصاد العالمي وتوقعات بارتفاع إنتاج النفط الأميركي.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 60.37 دولار للبرميل، منخفضة 27 سنتا أو 0.45 بالمئة. وهبطت العقود الآجلة لخام #غرب_تكساس الوسيط الأميركي 43 سنتا أو 0.83 بالمئة إلى 51.68 دولار للبرميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم أن مخزونات النفط الخام في #الولايات_المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير بأكثر من التقديرات.

وتراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 يناير كانون الثاني، مقابل توقعات محللين بهبوط قدره 1.3 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في مستودع تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما انخفضت 743 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام هبط 343 ألف برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات تشغيل المصافي 1.5 نقطة مئوية.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت 7.5 مليون برميل، مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها 2.8 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن مخزونات نواتج التقطير، ومن بينها الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت ثلاثة ملايين برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 1.22 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.