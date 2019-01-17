أميركا تنتج النفط بمعدل قياسي وتعيد شبح التخمة للسوق

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع اقتراب إنتاج الخام الأميركي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون برميل يومياً، في وقت بدأت مخاوف من ضعف الطلب في الظهور.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51.92 دولار للبرميل، بانخفاض 39 سنتاً أو 0.8% عن الإغلاق السابق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 37 سنتاً أو 0.6% إلى 60.95 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع الذي انتهى في 11 يناير إلى مستوى قياسي بلغ 11.9 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 11.7 مليون برميل يومياً في الأسبوع السابق، والذي كان بالفعل أعلى معدل إنتاج بين دول العالم.

وارتفع الإنتاج الأميركي بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً منذ يناير 2018، مما عزز المخاوف من وجود تخمة في الإمدادات.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات البنزين الأميركية ارتفعت أيضاً بأكثر من المتوقع.

وتزامنت الزيادة في إنتاج الخام بالولايات المتحدة مع ارتفاع في صادراتها التي بلغت أيضاً مستوى قياسيا عند 3.2 مليون برميل يومياً بنهاية العام الماضي.

يأتي ارتفاع الإمدادات الأميركية وسط مخاوف من تعثر نمو الطلب بسبب تباطؤ في الاقتصاد العالمي، يعتقد بعض المحللين أنه سيتحول إلى ركود.

ولكبح تخمة #النفط، تقود منظمة #أوبك وروسيا جهوداً لخفض الإمدادات، مما حال دون تراجع أسعار الخام بشكل حاد رغم ضعف الطلب وارتفاع الإنتاج الأميركي.