الكويت: سوء الطقس لم يؤثر على حركة صادرات النفط

قال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية باسم العيسى، إن سوء الأحوال الجوية بالكويت لم يؤثر سلباً اليوم الخميس، على حركة شحن الصادرات في الموانئ النفطية بالبلد العضو في منظمة "أوبك".

وذكر العيسى، وهو أيضاً نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية في الشركة، أنه لم يكن مقرراً دخول أو خروج ناقلات نفط أو غاز للموانئ النفطية الكويتية اليوم، باستثناء ناقلة غاز واحدة مقرر دخولها بعد ظهر اليوم، مبيناً أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن دخولها أو عدم دخولها بعد.

وأضاف أن عمليات الشحن للناقلات الموجودة بالفعل في الموانئ النفطية مستمرة كالمعتاد دون تأثر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية إيقاف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشویخ والدوحة والشعیبة، مؤقتاً، بسبب تقلبات الأحوال الجوية. غير أن هذه الموانئ الثلاثة ليس لها علاقة بعمليات تصدير النفط.