"أوبك" تنجح في خفض الإنتاج قبل بدء سريان "اتفاق النفط"

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس، إنها خفضت إنتاج النفط بشدة في ديسمبر، قبل بدء سريان الاتفاق الجديد لكبح الإمدادات، بما يشير إلى أن المنتجين تمكنوا من تحقيق بداية قوية لتجنب تخمة جديدة في المعروض.

وذكرت #أوبك في تقريرها الشهري، أن إنتاج المنظمة النفطي في ديسمبر انخفض بمقدار 751 ألف برميل يومياً، على أساس شهري إلى 31.58 مليون برميل يومياً، بقيادة تخفيضات #السعودية وليبيا وإيران.

واتفقت "أوبك" و #روسيا ودول أخرى منتجة للخام من خارج المنظمة في ديسمبر على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، اعتباراً من الأول من يناير. ويبلغ نصيب "أوبك" من هذا الخفض 800 ألف برميل يومياً.

نوفاك: روسيا لا يمكنها إجراء خفض حاد في الإنتاج

من جهة أخرى، نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا ليس بمقدورها إجراء خفض حاد في إنتاجها النفطي.

وقال نوفاك إنه توجد قيود تقنية في خفض إنتاج النفط في روسيا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن روسيا تخفض إنتاجها النفطي بشكل أكثر بطئا مما كان متوقعا.