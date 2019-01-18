أوبك+ تحدد 17 و18 أبريل لاجتماعها في فيينا

قالت #أوبك على موقعها الإلكتروني إن المنظمة وحلفاءها سيجتمعان في 17 و18 أبريل/ نيسان في فيينا لمراجعة اتفاقهما لخفض إمدادات النفط، مؤكدة بذلك موعداً قدمه مصدر في وقت سابق.



وفي اجتماعهما السابق في فيينا في ديسمبر كانون الأول، قالت أوبك وحلفاؤها، وفي مقدمتهم روسيا، إنهما سيعاودون الاجتماع في أبريل نيسان دون ذكر موعد محدد، لاتخاذ قرار بشأن هل سيجري تمديد اتفاق لخفض إنتاج #النفط بدأ سريانه في أول يناير كانون الثاني.