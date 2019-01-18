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السعودية تخطط لبناء مصفاة نفطية في جنوب أفريقيا

المصدر: بريتوريا - رويترز
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة إن بلاده تخطط لبناء #مصفاة_نفطية ومصنع للبتروكيماويات في #جنوب_أفريقيا ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار في البلاد.

وفي تعليقات عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب أفريقي جيف راديبي في بريتوريا، قال الفالح إن #النفط السعودي سيُستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها.

وقال إن #السعودية مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط في جنوب أفريقيا.

كلمات دالّة

#مصفاة نفطية, #جنوب أفريقيا, #النفط, #السعودية

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