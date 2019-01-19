أميركا تسجل أكبر هبوط لنشاط حفر النفط بـ 3 سنوات

سجل عدد حفارات النفط النشطة في #الولايات_المتحدة أكبر هبوط أسبوعي منذ فبراير شباط 2016، حتى بينما من المتوقع أن تعزز الولايات المتحدة هذا العام دورها القيادي كأكبر منتج للخام في العالم.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة، في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن شركات الحفر النفطي أوقفت تشغيل 21 حفارا في الأسبوع المنتهي في 18 يناير كانون الثاني ليصل اجمالي عدد الحفارات إلى 852، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار 2018.

ومع هذا فإن عدد #حفارات_النفط النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للانتاج مستقبلا، ما زال أعلى من مستواه قبل عام عندما بلغ 747 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي إلى ذروة بلغت 11.9 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 12 مليون برميل يوميا هذا العام وأن يقفز إلى حوالي 13 مليون برميل يوميا العام القادم.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم، بفضل زيادات في انتاج النفط الصخري، مع وصول الانتاج إلى حوالي 11 مليون برميل يوميا في 2018 وهو ما حطم المستوى القياسي السنوي للبلاد المسجل في 1970.