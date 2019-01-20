وزير نفط الكويت:المبالغ المرصودة لمؤسسة البترول متفائلة

صرَّحت مصادر لصحيفة الراي، أن وزير النفط الكويتي، خالد الفاضل، أمر بإعادة النظر في الميزانية المرصودة لبرنامج مؤسسة البترول "استراتيجية 2040 "، والبالغة 150 مليار دينار.



وبحسب الصحيفة، فإن الوزير قال إنه ليس ضد التوسع في القطاع النفطي وإنما المبالغ المرصودة "متفائلة"، على حد تعبيره.



يسعى البرنامج، الذي يُعد الأكبر في تاريخ الكويت، إلى تحقيق طاقة إنتاجية تصل إلى 4 ملايين و750 ألف برميل يومياً، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية للكويت حاليا 3 ملايين و150 ألف برميل يومياً.

وأشارت المصادر إلى أن الرقم الأكثر منطقية للإنتاج الكويتي يترواح بين 3.8 مليون برميل، إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2040.