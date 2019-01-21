جنوب السودان يعلن إصلاح آبار النفط المدمرة

أبلغ إزيكيل لول جاتكوث وزير #النفط في #جنوب_السودان رويترز قبيل رحلة لحقول نفطية يوم الاثنين بأن بلاده بدأت إصلاح الآبار التي دمرتها الحرب الأهلية وضخ الخام منها وأنها ستزيد الإنتاج بحلول نهاية العام.

وقال جاتكوث لرويترز يوم الأحد إن الإنتاج يبلغ حاليا 160 ألف برميل يوميا وإن أعادة فتح الحقول اليوم الاثنين ستضيف 12 ألف برميل يوميا إلى هذا الرقم. وكان الوزير يستعد للتوجه إلى الشمال لمقابلة نظيره السوداني لحضور حفل بهذه المناسبة.

وتضررت البنية التحتية النفطية لجنوب السودان كثيرا جراء #الحرب_الأهلية التي اندلعت في عام 2013، بعد عامين من استقلاله عن السودان.

وقال جاتكوث إن #الإنتاج هبط إلى أقل من نصف المستويات التي كان عليها قبل الحرب، لكن الآبار يجري إصلاحها بمساعدة السودانيين.

ولدى بتروناس الماليزية، ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي فيديش)، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) حصص في جنوب السودان.

وقال جاتكوث إن الشحنات محجوزة حتى نهاية مارس/آذار، لكن من الآن سيكون هناك المزيد من الخام المتاح للبيع. ويُباع مزيج دار الذي ينتجه جنوب السودان حاليا مقابل 61 دولارا للبرميل.

وقال الوزير إن السودان المجاور يحصل على ما بين تسعة دولارات و11 دولارا لبرميل النفط الذي يضخه جنوب السودان، الذي ليست له حدود بحرية، عبر خط أنابيبه النفطي إلى الميناء.