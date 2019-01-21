نوفاك: روسيا ملتزمة بتخفيضات إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الاثنين، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها الخاصة بتخفيضات إنتاج النفط.

وذكر نوفاك أنه سيلتقي مع نظيره السعودي خالد الفالح في دافوس في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا حضر الفالح المنتدى الاقتصادي العالمي في المنتجع السويسري.

وأبلغ الوزير الروسي الصحافيين قائلا "الأمر يتوقف على جدول أعماله".

وعلى مستوى التداولات، ارتفعت أسعار #النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة عن التسوية السابقة.

وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.