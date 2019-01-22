اتفاق خفض الإنتاج يرفع سعر نفط "أوبك" 12.8%

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تراجع متوسط إنتاج الأعضاء إلى 30.83 مليون برميل يومياً خلال عام 2019، مقارنة مع 31.86 مليون برميل في عام 2018.

وكانت المنظمة توصلت إلى اتفاق في ديسمبر الماضي مع كبار المنتجين المستقلين يقضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً، منها 800 ألف برميل سيلتزم بها أعضاء #أوبك، والبقية سيتحملها غير الأعضاء.

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وانعكس الاتفاق على أسعار النفط في السوق العالمية، فقد ارتفع سعر سلة نفوط "أوبك" بنسبة 12.8% بالغاً مستوى 56.94 دولار للبرميل خلال شهر ديسمبر 2018، مقارنة مع نوفمبر من العام ذاته.

وعلى صعيد نشاط "أوبك" خلال 2019، تظهر قراءة الأرقام الصادرة عن المنظمة سيطرة التذبذب على مستوى الإنتاج، حيث من المتوقع أن يصل حجم الإنتاج اليومي إلى 30.7 مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من العام، يرتفع إلى 31.05 مليون برميل في الربع الثاني من العام ذاته.

ومن المنتظر حسب توقعات المنظمة أن يرتفع متوسط الإنتاج اليومي في الربع الثالث من العام الجاري إلى 31.27 مليون برميل، قبل أن يعاود انخفاضه مجدداً إلى 30.28 مليون برميل خلال الربع الأخير من العام.

واستناداً إلى هذه المعطيات فإن متوسط إنتاج "أوبك" خلال 2019 سيصل إلى 30.83 مليون برميل يومياً.

وبرغم الانخفاض المتوقع في إنتاج المنظمة إلا أن الطلب العالمي على هذه السلعة الاستراتيجية سيرتفع إلى أكثر من 100 مليون برميل نفط يومياً خلال عام 2019، مقارنة مع 98.78 يومياً في 2018، علماً بأن الجزء الأكبر من الطلب العالمي من #النفط تتكفل بتوفيره الدولة المنتجة من خارج "أوبك"، والتي من المتوقع أن يصل إنتاجها 69.25 مليون برميل يومياً.