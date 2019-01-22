الكويت تختار مستشاراً لمراجعة "استراتيجية النفط 2040"

قالت مسؤولة كويتية اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول الكويتية بدأت مرحلة اختيار المستشار لمراجعة استراتيجيتها النفطية 2040 ، التي وصفت أرقامها بالتقديرية والقابلة للزيادة والنقصان.

وقالت وفاء الزعابي العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول: "دائماً تتم مراجعة هذه التوجهات للتأكد من الأسس والافتراضات التي تبنى عليها، وهذه عملية دورية تقوم بها المؤسسة".

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية نقلت الأسبوع الماضي عن وزير النفط خالد الفاضل، رغبته في إعادة النظر في حجم المبالغ المالية التي رصدها القطاع النفطي ضمن استراتيجية 2040.

ونسبت الصحيفة إلى الوزير وصفه المبالغ التي تقدر بنحو 150 مليار دينار كويتي (494 مليار دولار)، بأنها متفائلة ومن ثم قد يتعين إعادة النظر فيها في ضوء دراسة جديدة.

تستهدف استراتيجية القطاع النفطي الكويتي الوصول بطاقة إنتاج الخام إلى حوالي 4.75 مليون برميل يومياً بحلول 2040، من نحو 3.15 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي.

وكان من المقرر أن تدور نسبة التمويل الذاتي لمشاريع الاستراتيجية بين 30 و40% والباقي من البنوك المحلية والأجنبية.