النفط يتراجع نحو 2% مع تأثره سلباً بالتباطؤ الصيني

تراجعت #أسعار_النفط حوالي 2% اليوم الثلاثاء جراء مؤشرات على اتساع نطاق تباطؤ اقتصادي في الصين ما يثير المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.

وتراجعت أسواق المال في أنحاء آسيا بفعل أنباء سلبية من ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط.

وبحلول الساعة 12:05 بتوقيت غرينتش، انخفض خام برنت 1.23 دولار بما يعادل 1.96% إلى 61.51 دولار للبرميل. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 52.80 دولار للبرميل.

وأعلنت الصين عن أقل معدل نمو اقتصادي سنوي في نحو 30 عاما، أمس الاثنين، وحذرت لجنة التخطيط الرسمية الصينية من أن تراجع طلبيات المصانع يشير إلى انخفاض أكبر في الأنشطة في الأشهر المقبلة وفقد مزيد من الوظائف.

وفي حين قاومت واردات الصين النفطية التباطؤ الاقتصادي، لتبلغ مستوى قياسيا مرتفعا فوق 10 ملايين برميل يوميا أواخر 2018، فإن الكثير من المحللين يعتقدون أن البلاد بلغت ذروة نمو الطاقة، وإن تعطشها للطاقة سيضعف.

وفي مؤشر على اتساع نطاق الضعف الاقتصادي، أظهرت بيانات رسمية اليوم تباطؤ اقتصاد كوريا الجنوبية الموجه نحو التصدير لأقل وتيرة نمو في أعوام مسجلا 2.7% في 2018.