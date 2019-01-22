مليون برميل من نفط إيران.. لم يجد مشترياً واحداً

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن إيران لم تجد أي مشتر، أمس الاثنين، في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة لتصديره، في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأميركية.

وتسيطر الدولة على تجارة #النفط في #إيران، لكن الحكومة التي تحاول الالتفاف على #العقوبات_الأميركية بدأت العام الماضي في بيع الخام لشركات خاصة من خلال البورصة.

ورغم ذلك، لم يتقدم أي مشتر، أمس، لشراء مليون برميل عرضتها طهران في البورصة، بسعر مبدئي قدره 52 دولاراً للبرميل.

وفي أكتوبر، وقبيل سريان العقوبات الأميركية، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولاراً للبرميل من مليون برميل عرضتها في البورصة. وبعد ذلك بأسبوعين، باعت 700 ألف برميل بسعر 64 دولاراً للبرميل.

وأعادت واشنطن فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في الرابع من نوفمبر، بعدما انسحبت في وقت سابق من ذلك العام من الاتفاق متعدد الأطراف المبرم في 2015 الذي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.