الناصر للعربية: أرامكو تبحث تحديد سعر صفقة "سابك"

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #أرامكو_السعودية أمين الناصر أن المباحثات مستمرة مع #صندوق_الاستثمارات_العامة لشراء الـ 70% التي يملكها برأسمال شركة #سابك.

جاء ذلك في مقابلة الناصر مع قناة "العربية" اليوم على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة #دافوس السويسرية.

ووصف الناصر المباحثات الجارية بأنها "سارية وفي مراحلها الأخيرة" مؤكداً أن "أول شيء سيكون تحديد السعر ثم نذهب للأسواق العالمية وفق المتطلبات النظامية قبل إغلاق الصفقة، وإلى الآن لم نبرم الاتفاقية".

وتوقع الناصر أن تستغرق فترة المواءمة مع "قوانين منع الاحتكار سنة تقريباً إلى نهاية 2019 ومن بعدها يبدأ العمل على استملاك الأسهم في سابك والحصول على الموافقات من مختلف الأسواق العالمية".

وأوضح أن أرامكو ستقوم بعرض "سابك الشركة التي استثمرنا فيها 70% في ميزانية أرامكو وهذا يتطلب سنة على الأقل".

وقال إن عرض تأثير صفقة سابك ضمن الميزانية العمومية لشركة أرامكو سيكون مهماً للمستثمرين في حال الطرح المرتقب لشركة أرامكو الذي تتولى الحكومة تحديد موعده.

وحول تمويل الصفقة، قال الناصر إن هناك عدة طرق منها إمكانية استخدام التدفقات النقدية والتمويل الذاتي والمصادر الأخرى للتمويل ومنها إذا تطلب الأمر إصدار سندات أو آليات أخرى و"بالنسبة لتمويل الصفقة هناك عدة خيارات تدرس في الوقت الحالي".

وأكد الناصر الملاءة المالية القوية لشركة أرامكو السعودية والتدفقات النقدية القوية لها.

وبالنسبة لإصدار السندات المرتقب من #أرامكو توقع الناصر أن يكون الإصدار في الربع الثاني من العام الحالي، و"جاري العمل على السندات وهو الإصدار الأول للشركة في السندات العالمية".

وبشأن أسعار النفط، اعتبر الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أن "اتفاق أوبك والمنتجين على خفض الإنتاج يسير بشكل جيد وكذلك السوق في توازن جيد".

كما وصف نمو الطلب على النفط بأنه "جيد وفي العام الماضي بلغ حوالي 1.4 مليون برميل يومياً، وفي السنة الحالية من المتوقع أن يكون النمو بين 1.3 مليون برميل و1.4 مليون برميل" وهذا يعكس طلباً جيداً على النفط.

وقال إن مؤشرات "المخزونات العالمية متوازنة ضمن معدل الخمس سنوات الماضية، ونحن متفائلون جداً في 2019".