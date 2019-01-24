توتال: سننشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريباً

كشف الرئيس التنفيذي لـ"توتال" الفرنسية باتريك بويانييه، على هامش #دافوس_2019، أن الشركة ستنشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريبا.

وكان باتريك بويانييه، قد حضر مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية خلال انعقاده مؤخراً.

وتمتلك #توتال و#أرامكو السعودية بشكل مشترك واحدة من أكبر منشآت التكرير في العالم، وهي #مجمع_ساتورب في مدينة الجبيل شرق المملكة.

يذكر أن بويانييه ذكر خلال مؤتمر نفطي في ستافنجر بالنرويج في وقت سابق، أنه سيتبنى نهجا "حذرا" تجاه أسعار النفط بعد عام 2019 عندما يتسنى حل مشاكل معوقة في البنية التحتية النفطية بالولايات المتحدة.

وهناك أكثر من 10 خطوط أنابيب أميركية للطاقة في طور الإعداد، والبعض منها ما زال يبحث عن تمويل.