روسنفت الروسية:سنحصل على مرفأ للمنتجات النفطية في لبنان

كشفت شركة #روسنفت ، أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقا مع وزارة الطاقة والمياه اللبنانية لتولي إدارة مرفأ تخزين للمنتجات النفطية في البلاد لمدة 20 عاما.

ويقع مرفأ التخزين في مدينة طرابلس، ثاني أكبر مدينة في لبنان.

وكان وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل قد أعلن في وقت سابق عن موعد انطلاق عمليات حفر أول بئر #نفط في #لبنان، قائلاً "ستُحفر أولى الآبار في 2019، وسيكون لدينا الاكتشاف التجاري الأول، ونذهب لتطوير الحقول وإنتاج النفط".

وكان شهد لبنان حدثا تاريخيا العام الماضي تُرجم بتوقيع اتفاقيتين مع تحالف الشركات العالمية (Total، ENI وNovatek) لاستكشاف الغاز والنفط في البلوكين 4 في الشمال و9 في الجنوب. من شأن هذا الحدث أن يكون بداية للبنان منتج للنفط وبالتالي "منتعش اقتصادياً".

أما الخطوات المستقبلية فستكون إدارية ببادئ الأمر، إذ ستُنشئ الشركات الثلاث مكاتبها وتقوم بالدراسات البيئية للبلوكين 4 و9 حتى تبدأ عملية التنقيب في بداية العام 2019. كما سيتم وضع خطة الاستكشاف تُرسل إلى وزارة الطاقة وهيئة البترول. وبعد الموافقة تبدأ مرحلة الاستكشاف في بداية الـ 2019 والتي تمتد لـ 3 سنوات قابلة للتجديد سنتين ومن ثم سنة، قابلة للتجديد سنتين.

وتحفر الشركات بئرين خلال السنوات الثلاث الأولى، إحداهما في البلوك 4 والثاني في البلوك 9. وخلال التجديد لمدة سنتين يُحفر بئران إضافيان للتأكد من وجود كميات قابلة للاستخراج وذات مردود تجاري. ختاماً يتم تبليغ الحكومة اللبنانية ببدء مرحلة الإنتاج وتوضع الخطط المناسبة للتسويق.