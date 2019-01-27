مصر تنتج كميات غير مسبوقة من الغاز العام المقبل

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي سيصل خلال العام المالي المقبل 2019/2020 إلى نحو 8 مليارات قدم مكعبة يومياً، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية الحقول خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات له أمس السبت، إن "هذه الكميات غير المسبوقة تعد نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده #مصر".

وشدد على استمرار الجهود المبذولة في تنفيـذ استراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في تنمية الاكتشافات البترولية الجديدة، والعمل على تنفيذ مشروعات جديدة بهدف تحقيق التوازن بين معدلات الإنتاج والطلب المتزايد على الطاقة، وذلك من خلال طرح المزايدات العالمية في كافة مناطق مصر البرية والبحرية وإبرام المزيد من الاتفاقيات البترولية لتحقيق اكتشافات جديدة تعزز من إنتاج واحتياطي مصر من البترول والغاز الطبيعي.