وزير الطاقة السعودي: لا تأثير لقلاقل فنزويلا على النفط

قال وزير الطاقة السعودي، #خالد_الفالح، إن قلاقل فنزويلا ليس لها أي تأثير على سوق النفط العالمية حتى الآن، مشيراً إلى عدم وجود حاجة حالياً لأخذ أي إجراءات إضافية بشأن سوق النفط بسبب فنزويلا.

وأوضح الفالح أنه لم يبحث الوضع في فنزويلا مع زملائه في أوبك.

وفي حديث مع "العربية"، أكد الفالح أنه يراقب عن كثب تطورات الأوضاع في فنزويلا، وتأثيرها على سوق النفط، مشيراً إلى تنسيقه المستمر مع نظيره الروسي لضمان استقرار السوق.

وقال الفالح لوكالة "بلومبرغ" إن السعودية ستضخ النفط لمدة 6 أشهر بمستوى إنتاج يقل عن المستويات التي تم الاتفاق عليها مع المنتجين الآخرين. وفي سياق متصل، أعرب وزير الطاقة السعودي عن أمله في تنفيذ اتفاق أوبك بشكل كامل، لافتا إلى أن الوضع يحتاج إلى إعادة تقييم في مارس-أبريل.

ونزلت #أسعار_النفط 1% الاثنين، بعدما رفعت الشركات الأميركية عدد حفارات التنقيب عن النفط للمرة الأولى هذا العام، في مؤشر على أن إنتاج الخام قد يزيد أكثر، إلا أن الأسعار ما زالت في سبيلها لتسجيل أقوى مكاسب في شهر يناير خلال 14 عاماً.

وتراجع خام #برنت 1.14 دولار إلى 60.50 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي 1.05 دولار إلى 52.64 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي بسبب الوضع في #فنزويلا، حيث أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه "رئيسا بالوكالة" بدلاً من الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. ويلقى غوايدو دعم الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى وخصوصا الأوروبية.

وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية في العالم، وتبقى عضواً مهماً في منظمة البلدان المصدرة للنفط #أوبك، على الرغم من انهيار أسعار الذهب الأسود في السنوات الأخيرة.