أسعار النفط تهبط مع زيادة الإنتاج الأميركي

هبطت أسعار النفط بنحو 3%، مسجلة أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في شهر، وذلك بعد زيادة في أنشطة الحفر لاستخراج النفط في #الولايات_المتحدة أشارت إلى مزيد من النمو في الإمدادات وسط مخاوف مستمرة بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج #برنت 1.71 دولار، أو ما يعادل 2.8 بالمئة، ليبلغ في التسوية 59.93 دولار للبرميل.

وتراجع خام #غرب_تكساس الوسيط الأميركي 1.70 دولار، أو 3.2 بالمئة، ليبلغ في التسوية 51.99 دولار للبرميل.

وقالت #بيكر_هيوز لخدمات النفط في تقريرها الأسبوعي إن شركات الطاقةالأميركية رفعت عدد #الحفارات التي تبحث عن نفط بواقع عشر حفارات.