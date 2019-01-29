قصة نجاح.. أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون الخليجي

هناك العديد من قصص النجاح التي سبقت إطلاق #برنامج_الصناعة_الوطني في السعودية يوم أمس، منها "مصهر متكامل لإنتاج النحاس والزنك والرصاص"، في مدينة رأس الخير الصناعية، بالتعاون مع شركة ترافيقورا السنغافورية، وشركة التعدين الحديثة.

ويهدف المشروع لإنتاج 400 ألف طن من النحاس و200 ألف طن من الزنك و55 ألف طن من الرصاص، فضلاً عن إنتاج غيرها من المعادن الثمينة كالذهب والفضة.

وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار أميركي).

وسيكون هذا المشروع أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما سيسهم في تلبية الطلب المتزايد على هذه المعادن الرئيسة.