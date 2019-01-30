تحذير استخباراتي:بكين وموسكو تهددان شبكة الطاقة بأميركا

حذر تقرير استخباراتي من إمكانية أن تعطل #الصين وروسيا شبكة البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة.

ووصف التقرير الحكومي الجديد، الصين بأنها أكبر تهديد #تجسس_إلكتروني على الوكالات الحكومية والشركات الأميركية، مبينًا أن لديها القدرة على شن #هجمات_إلكترونية تسبب آثارا مؤقتة مدمرة للبنية التحتية الحيوية مثل تعطيل خطوط أنابيب الغاز الطبيعي لمدة بين عدة أيام إلى أسابيع في الولايات المتحدة.

واستمع مجلس الشيوخ من قادة وكالة المخابرات المركزية الأميركية، ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ووكالة الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مناقشات حول تزايد التهديدات الصينية، فضلًا عن التهديدات السيبرانية الجديدة التي تطرحها روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

وذكرت الصين بشكل كبير ضمن تقييم التهديد العالمي، وهو تقرير سنوي صادر عن مجتمع الاستخبارات الأميركي يفصل التهديدات الكبيرة التي تواجه الولايات المتحدة وحلفاءها.

وأوضح التقييم أن الصين تعمل على تحسين قدرات الهجمات الإلكترونية وقدرتها على إنشاء حملات التأثير، بما في ذلك تغيير المعلومات عبر الإنترنت، وتشكيل وجهات النظر الصينية، ووجهات نظر المواطنين الأميركيين.

واستشهد السيناتور مارك وارنر Mark Warner بالتقرير كسبب للمضي قدما في التشريع الذي يهدف إلى تقليل أنشطة #التجسس_السيبراني_الصيني، وحذر من السياسة الاقتصادية الصينية التي ركزت على ضرب الولايات المتحدة في مناطق مثل الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G.

واقترح مشروع قانون من شأنه أن يخلق مكتب التقنيات الحيوية والأمن، والذي يعمل على تثقيف قادة الأعمال حول التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي الأميركي بسبب الاستحواذ الخاطئ ونقل التكنولوجيات الحساسة من قبل الدول الأجنبية والاعتماد على المنتجات الأجنبية، مثل تلك التي تصنعها شركات الاتصالات الصينية هواوي وزد تي إي، والتي تعرض الأمن العام للخطر.

ووفقًا للتقرير، فإن الصين ليست الدولة الوحيدة القادرة على تعطيل البنية التحتية، إذ قالت وكالات الاستخبارات إن #روسيا تختبر البنية التحتية الأميركية وتحاول تحديد نقاط الضعف التي يمكن استخدامها لشن هجوم مدمر عبر الإنترنت.

وتمتلك روسيا القدرة على تنفيذ #هجمات_عبر_الإنترنت ضد الولايات المتحدة، والتي تولد بدورها تأثيرات موضعية مؤقتة معطلة للبنية التحتية الحيوية، مثل تعطيل شبكة توزيع الكهرباء لمدة لا تقل عن بضع ساعات، مماثلة لما حصل في أوكرانيا في 2015 و2016.