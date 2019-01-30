عقوبات فنزويلا تصعد بأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في وقت فاقت المخاوف بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، إثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.43 دولار للبرميل، مرتفعة 12 سنتاً أو 0.2% عن سعر التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 21 سنتاً أو 0.3% إلى 61.53 دولار للبرميل.

وأعلنت واشنطن يوم الاثنين، عن عقوبات على صادرات شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا (بي.دي.في.إس.إي) مما يقلص تعاملات شركات أميركية تشتري النفط من الشركة الفنزويلية المملوكة للدولة.

وعلى الرغم من أن التحرك دفع أسعار #النفط للارتفاع، إلا أن الأسواق بدت مرتاحة قليلاً، إذ إن العقوبات تؤثر فقط على إمدادات #فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وبعيداً عن فنزويلا، يشير المحللون إلى الضعف الاقتصادي باعتباره أحد العوامل التي تقابل تلك المؤثرة على المعروض.

ويتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في ظل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن يدشن مسؤولون من واشنطن وبكين جولة جديدة من المحادثات التجارية اليوم، تهدف إلى تسوية نزاعاتهما التي فرض خلالها الطرفان رسوم استيراد كبيرة على سلع الدولة الأخرى.