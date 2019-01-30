فنزويلا تلتف على عقوبات ترمب وتقترح شروطا لعقود النفط

قالت 4 مصادر مطلعة إن شركة #النفط_الوطنية_الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه) تسعى لتجاوز عقوبات إدارة ترمب التي تفرض قيودا على مدفوعات نفطها من خلال مطالبة المشترين الكبار، بما في ذلك المصافي الأميركية، بإعادة التفاوض على العقود.



وأصدرت الولايات المتحدة يوم الاثنين أمراً تنفيذيا يجمد أصول بي.دي.في.اس.ايه ويستلزم من #الشركات_الأميركية دفع ثمن نفط الشركة من خلال حسابات خاضعة لسيطرة خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، في إجراء للضغط على نيكولاس #مادورو للتنحي، بحسب ما ورد في "رويترز".



وبدأت بي.دي.في.اس.ايه مناشدة الزبائن قبل العقوبات، وحثتهم على مبادلة شحناتها من الخام بالوقود وغيره من المنتجات وفقا لما ذكرته المصادر.



كما تدرس الشركة مطالبة شركات التجارة بالتصرف كوسطاء في جزء من مبيعاتها النفطية للتوريد للزبائن في الولايات المتحدة وغيرها بشكل غير مباشر.



ولم ترد بي.دي.في.اس.ايه على الفور على طلب للتعليق.