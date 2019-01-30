مخزونات أميركا ترتفع دون المتوقع عند 1.1 مليون برميل

قال #معهد_البترول_الأميركي الثلاثاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، في الوقت الذي زادت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 1.1 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني إلى 445.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محليين بزيادة قدرها 3.2 مليون برميل.

وقال المعهد إن #مخزونات_الخام لدى مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوكا هبطت بمقدار 682 ألف برميل.

وأظهرت بيانات المعهد أن معدل استهلاك المصافي انخفض بمقدار 468 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين 2.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بزيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل #الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 211 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.4 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات المعهد.

وهبطت الواردات الأميركية من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 418 ألف برميل يوميا إلى 7.6 مليون برميل يوميا.