القاهرة: لبنان يرغب باستئناف ضخ الغاز المصري إليه

قالت #وزارة_البترول_المصرية في بيان يوم الخميس إن وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل أبدى رغبة بلاده في استئناف ضخ الغاز المصري لها وفقاً لاتفاقية موقعة عام 2009.

وحققت #مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية العام الماضي وبدأت في تصدير الغاز للخارج.

وتأمل مصر بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين #آسيا وإفريقيا وبنيتها التحتية المطورة بشكل جيد لتصبح مركزاً رئيسياً لتجارة وتوزيع الغاز في المنطقة وخارجها.

وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الأخيرة، من بينها حقل ظُهر أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط.