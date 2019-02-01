انخفاض صادرات نفط العراق إلى 3.649 مليون برميل يومياً

قالت وزارة النفط العراقية في بيان، اليوم الجمعة، إن صادرات البلاد من الخام بلغت 3.649 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال يناير كانون الثاني بانخفاض طفيف عن المتوسط المسجل في ديسمبر كانون الأول.



وصدر العراق 3.726 مليون برميل يوميا من النفط الخام في ديسمبر كانون الأول.



