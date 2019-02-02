النفط ينهي الأسبوع فوق 62 دولاراً بمكاسب 2%

صعدت أسعار النفط 3% أمس الجمعة، بدعم من بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة، وعلامات على أن عقوبات أميركية على صادرات #فنزويلا ساعدت في تقليل المعروض من الخام.

ولقيت الأسعار دعما أيضا من بيانات أظهرت أن شركات الحفر النفطي في أميركا خفضت عدد حفارات #النفط هذا الأسبوع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت جلسة التداول مرتفعة 1.91 دولار، أو 3.14% ، لتبلغ عند التسوية 62.75 دولار للبرميل، منهية الأسبوع على مكاسب بحوالي 2%.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.47 دولار، أو 2.73%، لتبلغ عند التسوية 55.26 دولار للبرميل موسعة مكاسبها على مدار الأسبوع إلى 3%.

وقفزت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها للجلسة بعد أن قالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة إن شركات الحفر النفطي في الولايات المتحدة خفضت عدد حفارات النفط النشطة لرابع أسبوع في الأسابيع الخمسة الماضية.

وكانت بيانات الأسبوع الماضي أظهرت أن عدد الحفارات في يناير سجل أكبر هبوط شهري منذ أبريل 2016.

ويعتقد محللون أن سوق النفط ستكون أكثر توازنا في 2019 بعد تخفيضات في الإمدادات من منظمة #أوبك.