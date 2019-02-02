توقعات تدفع شركات النفط الأميركية لخفض الإنتاج في 2019

خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية العاملة للمرة الرابعة في الأسابيع الخمسة الماضية، مع قيام بعض شركات الحفر بتنفيذ خطط لخفض الإنفاق على الآبار الجديدة هذا العام.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد الحفارات النفطية النشطة في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 15 حفاراً في الأسبوع المنتهي في أول فبراير، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 847، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2018.

وما زال عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلاً، أعلى بكثير من مستواه قبل عام عندما بلغ 765 حفاراً، بعد أن عززت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى للخام في ذلك العام.

لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت إنها تخطط لوقف تشغيل حفارات في 2019، فيما يرجع جزئياً إلى توقعات بانخفاض أسعار الخام عن العام الماضي.

ووفقاً لتقرير بيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1045. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.