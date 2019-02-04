النفط يتراجع بعد بلوغه أعلى مستوى بـ 2019

ارتفعت أسعار #النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في شهرين قرب 64 دولارا للبرميل بفعل تحسن التوقعات الخاصة بالمعروض في ظل تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية على فنزويلا، لكن الأسعار عاودت الهبوط بفعل الضبابية التي تكتنف الاقتصاد العالمي.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك وحلفاؤها جولة جديدة من تخفيضات الإنتاج في يناير كانون الثاني. وتضافرت هذه التخفيضات مع #الخسائر التلقائية في الإنتاج التي قد تفاقمها العقوبات على فنزويلا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج #برنت لأعلى مستوى منذ السابع من ديسمبر كانون الأول عند 63.63 دولار للبرميل، لكنها انخفضت 86 سنتا إلى 61.89 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأميركي أعلى مستوى هذا العام عند 55.75 دولار للبرميل، لكنها هبطت في وقت لاحق 1.18 دولار مقارنة مع مستوى الجلسة السابقة إلى 54.08 دولار للبرميل.

وتراجع إنتاج نفط #أوبك في يناير كانون ثاني بأكبر كمية في عامين وفقا لمسح أجرته رويترز.

وتضافرت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول #أوبك، بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات مع تراجع عدد الحفارات الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية.

وقال خبراء بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على #فنزويلا، إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات في النفط بين فنزويلا ودول أخرى، وهي مماثلة لتلك التي فُرضت على #إيران العام الماضي.

وتراجع إنتاج نفط "أوبك" في يناير بأكبر كمية في عامين، رغم تباطؤ انخفاض إنتاج روسيا وفقاً لمسح أجرته "رويترز".

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة أن روسيا لم تحقق مستوى خفض الإنتاج المستهدف من النفط.

وهبط الإنتاج الشهر الماضي إلى 11.38 مليون برميل يومياً في، لكن ذلك يمثل انخفاضاً قدره 35 ألف برميل يومياً فقط عن مستوى أكتوبر 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وقال الخبير النفطي محمد الشطي، في مقابلة أمس مع "العربية"، إن ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط مرشحة للاختفاء يومياً من السوق، ما سيسرع من توازن الأسعار.

وأوضح أن هناك 3 عوامل ستؤدي إلى ذلك، وهي تراجع النفط الفنزويلي بما بين 700 والمليون برميل يومياً، والإنتاج الإيراني الذي انخفض فعلياً بواقع مليون برميل يومياً، إلى جانب تقليص دول تحالف "أوبك بلاس" للإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل.

وأضاف أن النفط الفنزويلي في حالة استنزاف عند 1.4 مليون برميل يومياً، وهو مرشح للانخفاض بسبب الانقسام السياسي.

وقال إن نفط الكويت والسعودية الأقرب لتعويض نفط فنزويلا في المصافي الأميركية.