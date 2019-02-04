عقوبات أميركية تعطل ناقلات بحرية للخام الفنزويلي

قررت وزارة الخزانة الأميركية تفعيل جولة جديدة من #العقوبات على #فنزويلا، أدت إلى تحويل مسار ناقلات للخام الفنزويلي في عرض البحر، وتعطل ناقلات أخرى في الموانئ.



حيث أبلغت الخزانة #المصافي_الأميركية أن الشحنات التي تم التعاقد عليها سابقاً، لن تُستثنى من الحظر المفروض على التحويلات إلى شركة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA فيما تطالب الشركة الآن بدفع الثمن مقدماً. وهو ما أدى إلى تعطيل ناقلتين للخام تابعة لشركة "فاليرو" وناقلة تابعة لـ"شيفرون" في الموانئ الفنزويلية، كما قد تحول ناقلة رابعة تابعة لـ"شيفرون" مسارها من دون حصولها على الخام، وذلك وفقاً لبيانات بلومبيرغ.