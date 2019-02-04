"البترول الكويتية" تجري تعديلات جذرية للقيادات النفطية

قالت #مؤسسة_البترول_الكويتية في بيان صحافي إن مجلس إدارتها قرر خلال اجتماعه برئاسة وزير النفط، خالد علي الفاضل، تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات النفطية المملوكة بالكامل للمؤسسة للسنوات الثلاث المقبلة بعد انتهاء مدة خدمة بعضهم.

وكان من أبرز هذه القرارات تعيين وليد خالد البدر، رئيسا تنفيذيا لشركة البترول الوطنية الكويتية، وعماد محمود سلطان رئيسا تنفيذيا لشركة #نفط_الكويت والشيخ نواف سعود الصباح رئيسا تنفيذيا لشركة كي. بي. هولدينجز (آروبا)، وتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية وعبد الناصر يوسف الفليج عضوا منتدبا للتسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.



كما أصدر المجلس تعيينات لمجالس الإدارة للشركات النفطية التابعة، وهم:

٭ سند السند رئيسا لمجلس إدارة شركة نفط الكويت.

٭ حمزه بخش رئيسا لمجلس إدارة شركة البترول الوطنية الكويتية.

٭ حمد التركيت رئيسا لمجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية.

٭ فهد فهاد العجمي رئيسا لمجلس إدارة شركة كي.بي. سي. هولدينجز (أوروبا).

٭ قاسم المجادي رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

٭ أحمد حبيب رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

٭ بدر ناصر الخشتي رئيسا لمجلس إدارة ناقلات النفط الكويتية.

٭ فؤاد عيسى العباسي رئيسا لمجلس إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج.

٭ الشيخ علي حمود الصباح رئيسا لمجلس إدارة شركة خدمات القطاع النفطي.



وتم تكليف كل من:

٭ حاتم العوضي بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.

٭ علي شهاب بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) لشركة ناقلات النفط الكويتية.

٭ عبدالله السميطي بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) للشركة الكويتية لنفط الخليج.

٭ ناصر الشماع بمهام الرئيس التنفيذي (بالوكالة) لشركة خدمات القطاع النفطي.