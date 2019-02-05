الكيماويات البترولية الكويتية تشارك في إنشاء مصنع بكندا

قررت شركة صناعة الكیماویات البترولیة الكویتیة الدخول في استثمار مع بمبینا الكندیة، لإقامة مصنع مشترك لإنتاج البولي بروبيلین في مقاطعة ألبرتا الكندیة بتكلفة تبلغ نحو 3.2 ملیار دولار.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن شركة الكیماویات البترولیة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، أن المصنع الجديد سیقام عبر شركة كندا والكویت للبتروكیماویات التي ستكون ملكیتھا مناصفة مع بمبینا.

وقال سلیمان المرزوقي نائب الرئیس التنفیذي للأولیفینات والعطریات بالشركة الكويتية، إن الطاقة الإنتاجیة للمصنع ستبلغ 550 ألف طن سنویاً، باستخدام تكنولوجیا نزع الھیدروجین، متوقعاً الانتھاء من المشروع في الربع الثالث من 2023.