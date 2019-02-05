تراجع طلبيات مصانع أميركا يضغط على أسعار النفط

هبطت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد يوم من نشر بيانات أظهرت انخفاضاً في طلبيات المصانع الأميركية، وهو ما دفع الخامين القياسيين للتراجع من مستويات مرتفعة هذا العام.

ورغم الهبوط، يتوقع المستثمرون أن تتلقى أسعار #النفط دعماً من العقوبات الأميركية على #فنزويلا، وخفض الإنتاج الذي تقوده منظمة #أوبك لتبديد تخمة في المعروض هذا العام.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 17 سنتاً بما يعادل 0.31% إلى 54.39 دولار للبرميل، بعدما لامست أعلى مستوياتها فيما يزيد عن عامين عند 55.75 دولار في الجلسة السابقة.

وتراجعت عقود خام القياس العالمي #برنت 24 سنتاً أو 0.38% إلى 62.27 دولار للبرميل، بعدما صعدت إلى 63.63 دولار.

وانخفضت أحجام التعاملات في أجزاء من شرق آسيا نظراً لعطلة العام القمري الجديد.

وقال خبراء يوم الجمعة، بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات المفروضة على فنزويلا، إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات النفطية بين كراكاس ودول أخرى، وإنها مماثلة لتلك التي فُرضت على إيران العام الماضي.