مخزونات النفط الأميركية ترتفع 2.5 مليون برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي، على الرغم من زيادة المصافي لإنتاجها، في الوقت الذي زادت فيه #مخزونات_البنزين ونواتج التقطير.



وقال المعهد إن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من فبراير إلى 448.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين لزيادة قدرها 2.2 مليون برميل.



أضاف أن مخزونات الخام في مركز تسليم كاشينج بأوكلاهما ارتفعت بواقع 889 ألف برميل.



وأظهرت بيانات المعهد أن معدلات استهلاك المصافي ارتفعت بمقدار 85 ألف برميل يوميا.



وارتفعت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز لزيادة قدرها 1.6 مليون برميل.



وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل #الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 141 الف برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 1.8 مليون برميل، وفقا لما أظهرته بيانات المعهد.



وزادت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي 189 ألف برميل يوميا إلى 7.8 مليون برميل يوميا.