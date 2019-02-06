مصر تستهدف جذب استثمارات نفطية بـ10 مليار دولار في 2019

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات بـ10 مليارات دولار في قطاع النفط.

وأضاف في لقاء له مع قناة "العربية" أن طرح أول مناقصة عالمية للتنقيب عن #الغاز في البحر الأحمر ستكون في وقت قريب.

وتابع "نتجه حالياً للانتهاء من المزايدة التي تم طرحها من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، وتم طرحها منتصف العام الماضي وسنعلن الأسبوع الماضي عن مناطق والشركات التي تم الترسية عليها، وسنعمل على المزايدة الخاصة بالبحر الأحمر والتي سيتم طرحها لأول مرة".

وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز بحدود 6 آلاف و500 مليون قدم مكعبة.

وأكد الملا أن #مصر تدرس عقود سابقة لتصدير الغاز، بما لا يؤثر على السوق المحلية ومن بينها طلب لبنان لاستيراد الغاز.