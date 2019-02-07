تخفيضات أوبك تدعم استقرار سوق النفط

نزلت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت #مخزونات_النفط الخام الأميركية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها #أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4% مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 62.44 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميل.

في غضون ذلك، ظل متوسط الإنتاج الأسبوعي للخام الأميركي عند المستوى القياسي 11.9 مليون برميل يوميا الذي بلغه في أواخر 2018.



والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط في العالم وتتفوق على أكبر موردين تقليديين، روسيا والسعودية.



لكن في مقابل ارتفاع الإنتاج والمخزونات النفطية الأميركية، هناك تخفيضات طوعية للإمدادات تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تهدف إلى تقليص المعروض في السوق ودعم الأسعار فضلا عن الأثر المتوقع للعقوبات الأميركية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي.