معارضة فنزويلا تفتح صندوقاً بأميركا لتلقي إيرادات النفط

قال النائب المعارض "Carlos Paparoni" إن #المعارضة_الفنزويلية ستفتح صندوقا مصرفيا في الولايات المتحدة، لتلقي إيرادات مبيعات النفط.

وذلك في إجراء رئيسي لضمان تمويل جهودها للإطاحة بالرئيس نيكولاس #مادورو.

وأضاف عضو معارض أيضا أن زعيم المعارضة "Juan Guaido" أجرى اتصالات مع شركاء الشركة النفطية التابعة للحكومة، حيث أبدوا استعدادهم لمواصلة العمل في فنزويلا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قالت في وقت سابق، إن #نيكولاس_مادورو ليست لديه سلطة لقطع العلاقات الدبلوماسية بين كاراكاس وواشنطن، وذلك بعد أن أمهل الزعيم الاشتراكي 72 ساعة لممثلي الولايات المتحدة الدبلوماسيين لمغادرة #فنزويلا.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "إن الولايات المتحدة لا تعترف بنظام مادورو، لذلك فإن الولايات المتحدة لا تعتبر أنّ الرئيس السابق نيكولاس مادورو لديه السلطة القانونية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة أو للإعلان عن أن دبلوماسيينا أشخاصا غير مرغوب فيهم".

وكان الرئيس الفنزويلي #نيكولاس_مادورو ، أعلن في وقت سابق قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزعيم المعارضة في فنزويلا #خوان_غوايدو رئيسا مؤقتا للبلاد.