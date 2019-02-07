نوفاك: "أوبك+" قد تطرح نقاشاً لتعاون دائم في أبريل

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول ( #أوبك ) ودولا من خارج المنظمة قد يناقشون في أبريل/نيسان ميثاقا يضع الخطوط العريضة لتعاون دائم، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكان نوفاك قال في ديسمبر/كانون الأول، إنه من المستبعد جدا أن تنشئ أوبك وبقية منتجي النفط كيانا مشتركا بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنجم عن ذلك فضلا عن خطر فرض #عقوبات_أميركية بدعوى الاحتكار.

ونزلت أسعار #النفط اليوم الخميس بعد أن ارتفعت #مخزونات_النفط الخام الأميركية واستقر إنتاج البلاد عند مستوى قياسي، لكن تخفيضات الإمدادات التي تقودها #أوبك والعقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا قدمت الدعم للأسواق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53.82 دولار للبرميل بانخفاض 19 سنتا أو 0.4% مقارنة مع السعر في التسوية السابقة.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي #برنت 25 سنتا أو 0.4% إلى 62.44 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول فبراير إلى 447.21 مليون برميل.