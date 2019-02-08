برنت ينهي الأسبوع بخسارة أكثر من 1%

ارتفعت أسعار النفط لكنها أنهت الأسبوع على خسارة مع تجدد المخاوف من تباطؤ #الطلب العالمي وبعد أن سجل #الدولار أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر.

وفي جلسة هادئة نسبيا، أنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط التعاملات مرتفعة 8 سنتات لتبلغ عند التسوية 52.72 دولار للبرميل لكنها هبطت أكثر من 4 بالمئة علىمدار الأسبوع.

وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج #برنت 39 سنتا لتسجل عند التسوية 62.02 دولار للبرميل، ومنهية الأسبوع على خسارة تبلغ أكثر من واحد في المئة.

ولقيت السوق دعما متواضعا من أنباء بأن الولايات المتحدة والصين ربما ما زال بمقدورهما الوفاء بمهلة تنتهي في أول مارس آذار لتسوية بعض القضايا في نزاعهما التجاري.

ومما ضغط على الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق عقود النفط الآجلة، المخاوف من تضرر آفاق النمو الاقتصادي العالمي من مخاوف بقاء النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين دون حل.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لا ينوي أن يلتقي بنظيره الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي الذي وضعه البلدان للتوصل إلى اتفاق تجاري.