توتال: احتياطي اكتشاف جنوب إفريقيا قد يبلغ مليار برميل

قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط والغاز، إن إجمالي موارد اكتشاف بحري حققته قبالة سواحل جنوب إفريقيا قد يصل إلى حوالي مليار برميل، واصفا الاكتشاف بأنه "كبير جدا على الأرجح".

وقالت توتال إنها حققت كشفا مهما لمكثفات الغاز بعد الحفر في الرقعة ‭11B/12B‬ بمناطق امتياز برولبادا في حوض أوتينيكوا.

وقال بويان "إنها مكثفات غاز ونفط خفيف. غاز بالأساس. هناك أربع مناطق استكشاف أخرى لكي نحفر فيها ضمن رخصتنا، يمكن أن يكون إجمالي موارد الغاز والمكثفات نحو مليار برميل".

ويعتبر "برولبادا" إحدى مناطق الاستكشاف المعلقة عليها آمال كبيرة للشركة وللقطاع عموما هذا العام. وقالت توتال من قبل إن الحقل قد يحوي ما بين 500 مليون ومليار برميل من المكافئ النفطي.

وتملك توتال 45% في الرقعة 11B/12B التي تغطي مساحة 19 ألف كيلومتر مربع وتتولى إدارتها.