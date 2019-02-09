زيادة مؤشرات إنتاج النفط الأميركي مع قفزة الأسعار 18%

زادت شركات #الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط العاملة للمرة الثانية في ثلاثة أسابيع بعد أن قفزت أسعار الخام بأكثر من 18 بالمئة في يناير/كانون الثاني، بحسب رويترز.

وقالت شركة #بيكر_هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إن عدد #حفارات_النفط النشطة في أميركا زاد بمقدار 7 حفارات في الأسبوع المنتهي في الثامن من فبراير/شباط ليصل العدد الإجمالي إلى 854.

وما زال عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفعا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 791 حفارا بعد أن زادت شركات الطاقة الإنفاق في 2018 للاستفادة من أسعار أعلى في ذلك العام.

لكن بعض شركات الحفر النفطي قالت إنها تخطط لإزالة حفارات في 2019 فيما يرجع جزئيا إلى توقعات بأن أسعار الخام ستكون أقل من العام الماضي.

ووفقا لبيكر هيوز، بلغ عدد حفارات النفط والغاز النشطة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع 1049. وتنتج معظم الحفارات النفط والغاز كليهما.