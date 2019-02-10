اليمن يستهدف تصدير نحو 75 ألف برميل من النفط في 2019

قال #وزير_النفط_اليمني لـ"رويترز" اليوم الأحد، إن اليمن يأمل في زيادة إنتاجه من الخام إلى 110 آلاف برميل يوميا في 2019 على أن تلامس الصادرات حوالي 75 ألف برميل يوميا.

وكان البلد أنتج نحو 50 ألف برميل يوميا في 2018 مقارنة مع حوالي 127 ألف برميل يوميا في المتوسط في 2014.

وصدر اليمن بعض كميات النفط العام الماضي.

يذكر أن أول باخرة سعودية كانت قد وصلنت إلى ميناء #عدن في 29 أكتوبر الماضي، حاملة الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 60 مليون دولار شهرياً لتزويد محطات الكهرباء بالديزل والمازوت في جميع المحافظات المحررة للجمهورية اليمنية، ضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية و #إعمار_اليمن .