المزروعي: نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج مرضية

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم الاثنين إن #سوق_النفط ستصل إلى التوازن بين العرض والطلب في الربع الأول من العام الجاري.

وأكد المزروعي في لقاء مع "العربية" أن نسب الالتزام باتفاق خفض الإنتاج مرضية بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا.

واتفقت #أوبك وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة، في إطار التحالف المعروف باسم أوبك+، في ديسمبر على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير.



وقال المزروعي إنه من السابق لأوانه بحث تعويض فاقد إنتاج النفط في بعض الدول المصدرة.